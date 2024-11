E' Khaled Meshal il successore di Haniyeh

Il leader di Hamas sepolto in Qatar, l'Iran e gli alleati preparano la risposta

Ismail Haniyeh, assassinato mercoledì in Iran dopo un attacco attribuito a Israele, sarà sepolto dove viveva in esilio. Hamas ha indetto una "giornata della rabbia" per il suo leader politico e ha chiesto che "marce di rabbia inizino da ogni moschea" dopo le preghiere del venerdì