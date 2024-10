Harris alla confraternita delle donne nere di Indianapolis

Harris parte con lo sprint nei sondaggi: "Voglio unire il partito". Trump: "Pronto per il dibattito"

Secondo i dati pubblicati da una indagine Reuters/Ipsos la leader democratica avrebbe il 44% dei voti rispetto al 42% dell'ex presidente.Nel suo primo comizio da candidata in pectore, Harris attacca il tycoon: "No a odio e paure". Attesa per il discorso di Biden alla nazione