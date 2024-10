L'orgoglio di Kamala Harris per le sue radici Tamil

Reset

Joe Biden nel Delaware con il Covid, Kamala Harris alla Casa Bianca (riceve i giovani atleti americani). L’appuntamento al numero 1600 di Pennsylvania Avenue era già in programma ma non a parti invertite. Il passo indietro del presidente in carica, lancia la candidatura della sua vice per la nomination democratica e lei fa incetta di delegati e donazioni. La corsa si riapre, Donald Trump minimizza (resta in vantaggio nei sondaggi) ma tradisce nervosismo: deve resettare la strategia. Sarà Harris contro Trump? Non è finita finché non è finita.