Jacques Attali: "In Francia situazione difficile. Melenchon non sarà mai primo ministro"

Macron respinge "per il momento" le dimissioni di Attal per favorire la "stabilità del Paese"



Ufficiali i risultati delle elezioni: l'alleanza di sinistra ha ottenuto 182 seggi, 'Ensemble' del presidente 168, l'estrema destra 143. Dal secondo turno delle legislative esce un quadro inedito e frammentato. Il Fronte Popolare: "In settimana il nome per il premier" Le Pen: "Vittoria solo rimandata". In Europa il Rassemblement National aderisce al gruppo dei 'Patrioti' di Orban, insieme alla Lega