Come i media europei vedono Biden

L’attesa

Immune o non immune? Questo è il dilemma della Corte Suprema americana chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dai legali di Donald Trump che reclamano per lui questa speciale protezione rispetto a reati commessi mentre era presidente o da ex presidente. Un verdetto destinato a ridefinire i poteri della più alta carica della nazione (e praticamente del mondo) a cinque mesi dalle elezioni e a poche ore dal primo faccia a faccia in tv tra i due candidati alla Casa Bianca. Il dibattito è in calendario il 27 giugno: sarà l’evento più seguito di sempre, forse anche del Superbowl. In palio c’è il futuro. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York, Massimo Basile