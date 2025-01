Consiglio europeo, von der Leyen nominata per un secondo mandato alla presidenza della Commissione

"Penso che l'Italia debba far valere il suo ruolo, il suo peso e debba far valere il rispetto dei suoi cittadini, dei suoi interessi", ha proseguito in un punto stampa. Rispondendo a una domanda sulla decisione di votare contro Costa e Kallas, Meloni ha risposto: "Se fosse come si dice, cioè che se non sei d'accordo con alcune decisioni qualcuno te la fa pagare, sarebbe vergognoso. Escludo che sia così". Quindi "continuiamo a lavorare per dare finalmente all'Italia il peso che le compete in Europa". "Io penso che si sia decisamente meno isolati quando si ha la capacita' di esercitare una leadership. Credo che questo sia il ruolo dell'Italia, e non quello di accordarsi", ha aggiunto.