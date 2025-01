Von der Leyen in cerca di consenso. Incognita Italia

'Jaccuse di Meloni contro l'oligarchia Ue, "un ruolo migliore per l'Italia". Mattarella: "Non si può prescindere da noi"

La presidente del Consiglio nelle comunicazioni alla Camera in vista di un consiglio europeo cruciale per gli assetti della futura Commissione: "L' Ue cambi postura. Fare meno e meglio". Sul caporalato: "La morte di Satnam uno schifo, è l'Italia peggiore". Sulle nomine Ue "no a caminetti e conventio ad excludendum"