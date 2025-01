Assange, un caso internazionale nato nel 2010

Assange è un uomo libero, il tribunale di Saipan accetta il patteggiamento

Gli avvocati lo abbracciano: "E' un giorno storico". Nell'isola delle Marianne si chiude una battaglia legale durata 14 anni. Ora il fondatore di Wikileaks, che si è dichiarato colpevole, è in viaggio per Canberra. Non potrà tornare negli Usa senza un'autorizzazione.