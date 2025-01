Come Bardella vuole cambiare la Francia

Contro Mèlenchon

Ce soir, Jean-Luc Mélenchon confirme qu’il serait Premier ministre en cas de victoire du « Nouveau Front populaire ».



C’est une clarification bienvenue : les Français savent désormais qu’ils font face au danger de la gauche la plus brutale et la plus sectaire. https://t.co/HjsgaEc5gZ