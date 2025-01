Trump promette: "Se eletto pubblicherò file sull'omicidio Kennedy"

Cheek to Cheek

Metti un presidente, un ex presidente, e la Cnn. Ed ecco il primo faccia a faccia in tv del 2024 tra Joe Biden e Donald Trump, non ancora incoronati dai rispettivi partiti. Un confronto anticipato al mese di giugno per mettere fuori gioco le velleità del terzo incomodo, l’indipendente Robert Kennedy, che non ha centrato i requisiti per partecipare. Il network ha diffuso le regole: non ci saranno dichiarazioni iniziali e non ci sarà pubblico in studio. Novanta minuti di confronto con due pause pubblicitarie, due minuti per rispondere e uno per ribattere. Nel 2020 il primo dibattito lo fecero a settembre, toni aspri, al limite dell’insulto. Quattro anni dopo, l’America si prepara al re-match che nessuno veramente vuole. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York Massimo Basile.