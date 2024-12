Il rammarico di Trump, "Taylor Swift è carina ma mi odia"

Nell'ambito del libro, Setoodeh ha intervistato Trump lo scorso novembre su Swift, un fenomeno culturale - il mese successivo è stata dichiarata 'Persona dell'anno' dal Time - e l'ex presidente risposto: "Penso che sia carina, molto carina! La trovo molto carina...ho sentito dire che ha molto talento", insistendo sul fisico della cantante: "Davvero, è eccezionalmente bella". E poi ammette di non pensarla come lei: "Penso che sia liberal e che probabilmente non le piace Trump".