Quando sarà operativo il nuovo Parlamento Europeo

Terremoto in Francia, la destra doppia Macron. Ma in Europa regge la "maggioranza Ursula"

In Germania Afd è secondo partito dopo la Cdu/Csu. In Spagna i socialisti tengono ma vengono superati dai Popolari. In Polonia il partito di Tusk è primo. Von der Leyen: "Abbiamo vinto, ora bastione contro gli estremisti". Il premier belga lascia