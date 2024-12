La condanna di Trump vale 34 milioni di euro. Superato ogni record

New York, il sogno di Trump

AGI - Donald Trump è convinto di poter conquistare lo Stato dove è finito sotto processo per i soldi pagati alla pornostar Stormy Daniel, niente di meno che New York, roccaforte dei democratici da oltre 30 anni. “Se vincessimo New York, sarebbe fatta. Ci prenderemmo il Paese”, assicura il tycoon, nel giorno di un comizio elettorale nel Bronx, annunciando che Nikki Haley, l’ex sfidante alle primarie repubblicane e sua ex ambasciatrice all’Onu, farà “in quale modo parte della squadra”. Lei non sembra affatto dispiaciuta. Correrà come suo vice? Ne parliamo con il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Massimo Basile.