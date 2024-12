Usa 2024: l'inflazione scioglie il rebus elettorale

Tutto il mondo è paese

AGI - La campagna elettorale americana si incrocia con la giustizia. Nella bufera non c’è solo Trump. I democratici chiedono che venga ricusato il giudice della Corte Suprema Samuel Alito che nel suo giardino ha fatto sventolare la bandiera degli Stati Uniti capovolta, simbolo del movimento conservatore “Stop the steal”, quello che fece l’assalto al Congresso il 6 gennaio del 2021. Poi c’è il procuratore distrettuale Fani Willis, che ha indagato su The Donald per le interferenze elettorali e che ieri ha vinto le primarie in Georgia. Infine Barack Obama che torna in campo con una festa hollywoodiana a sostegno di Biden. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York, Massimo Basile