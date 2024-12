Usa 2024: ad aprile Biden raccoglie oltre 51 milioni, Trump 76

I ragazzi dello swing

Brutte notizie per Joe Biden. L’ultimo sondaggio del New York Times lo vede indietro in 5 dei 6 stati in bilico, quelli che decidono l’inquilino della Casa Bianca. (Pennsylvania, Michigan, Arizona, Georgia and Nevada). A voltargli le spalle (perché nel 2020 li aveva vinti tutti e 6) sono soprattutto giovani, ispanici, afroamericani. Vogliono un cambiamento radicale nella politica a stelle e strisce e vedono nel presidente in carica l’emblema dello status quo. Musica per le orecchie di Trump alle prese con il processo per i soldi pagati alla pornostar Stormy Daniels che si è presentata in aula per testimoniare con il giubbotto antiproiettile. E forse è a lei che si è ispirato per la sua ultima promessa elettorale: costruire uno scudo antimissile in America come l’Iron Dome (la cupola di ferro) israeliana. Ne parliamo con il nostro corrispondente da New York, Massimo Basile. Io sono Rita Lofano, benvenuti al podcast di Agi “un’americana a Roma”.