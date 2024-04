Telefonate vietate al rapper condannato a morte in Iran

Le autorità iraniane hanno privato il rapper Toomaj Salehi, condannato a morte dopo aver sostenuto le proteste, del diritto di effettuare telefonate dal carcere, come hanno dichiarato i suoi account sui social media gestiti dai sostenitori.

Salehi, 33 anni, che si esibisce con il nome di Toomaj, è stato condannato a morte la scorsa settimana in un verdetto visto dagli attivisti come una ritorsione per la sua musica a sostegno delle proteste nazionali scoppiate nel 2022.

