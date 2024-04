José Mujica ha un tumore all'esofago

Libri: "La felicita' al potere", primo libro di Jose' Mujica

(AGI) - Roma, 16 apr - "La felicita' al potere", e' il titolodel primo libro al mondo scritto dal Presidente dell'Uruguay,Jose' Alberto Mujica. Il "Pepe", cosi' come viene comunemente chiamato, e' unodei leader politici piu' discussi del pianeta, esempio viventedi come si possa perseguire il bene comune senza brame dipotere o di ricchezza, vivendo anzi come un qualsiasi cittadinodel proprio paese. Il volume, che sara' presentato lunedi' 20 aprile alle ore18 presso il Palazzo delle Arti di Napoli, presentaun'intervista rilasciata in esclusiva a Montevideo a CristinaGuarnieri, direttrice della casa editrice Eir,