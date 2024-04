Europee 2024, al voto il 47% dei giovani rispetto al 43% degli over 54

Una recente indagine del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG), realizzata in collaborazione con l'Istituto Piepoli, rivela un quadro importante: alle prossime elezioni europee il 47% dei giovani italiani si è detto propenso a votare. Il dato è positivo se si tiene conto che l’affluenza complessiva probabile è stimata al 45%, con un dato più basso per gli over 54 al 43%.

