Stalker tenta di entrare in casa di Taylor Swift, arrestato a New York

AGI - Un uomo, probabilmente uno stalker, è stato arrestato nel pomeriggio a Tribeca, Manhattan, dopo aver tentato di entrare nell'appartamento newyorkese della pop star Taylor Swift. Lo stalker, pantaloni beige, sneaker e giubbotto blu, era riuscito a entrare nel palazzo dove si trova l'appartamento della cantante.

Non è chiaro se l'artista fosse in casa, ma qualche ora prima la sua scorta aveva fatto controlli nel pianerottolo. La polizia non ha diffuso l'identità dell'arrestato. I condomini hanno raccontato agli agenti di averlo trovato già nelle scorse settimane: si era addormentato per le scale, con un mazzi di fiori. E a chi gli aveva chiesto cosa volesse, aveva risposto: "voglio incontrare Taylor".