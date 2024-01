DeSantis lascia le primarie e sosterrà Trump

AGI - Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato il ritiro dalle primarie repubblicane per la presidenza e il sostegno a Donald Trump. La decisione arriva a due giorni dalle primarie in New Hampshire.

"Dopo il nostro secondo posto (alle primarie) in Iowa, abbiamo pregato e deciso quale via seguire", ha annunciato DeSantis in un video postato su X. "Se potessi fare qualcosa per produrre un risultato favorevole, lo farei. Ma non posso chiedere ai nostri sostenitori di offrire volontariamente il loro tempo e donare le loro risorse. Non abbiamo una strada chiara verso la vittoria. Di conseguenza, oggi sospendo la mia campagna".

"Per me è chiaro - ha aggiunto il governatore della Florida - che la maggioranza degli elettori repubblicani delle primarie vuole dare a Donald Trump un'altra possibilità". "Ha il mio appoggio perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana del passato, o riconfezionarla con un corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta".