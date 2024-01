Tempesta artica in 10 stati USA. Sale a 55 il numero delle vittime

AGI - È salito a 55 il bilancio dei morti per la tempesta artica che sta flagellando ampie aree degli Stati Uniti. L'ondata di gelo in arrivo dal Canada ha portato forti venti e temperature anche di -34 gradi. Dieci gli Stati in emergenza.

A Memphis, Tennessee, dove il sistema idrico e' andato in crisi, ai residenti è stato chiesto di bollire l'acqua per questioni di sicurezza mentre a New York molte strade nella notte sono state coperte da una pericolosa lastra di ghiaccio.

Neve a Baltimora e a Washington e in molte zone del nordest. Il bilancio più grave in termini di vittime è in Tennessee, con diciannove morti, tra cui un giovane di 25 anni, trovato senza vita nella sua casa mobile rimasta senza energia elettrica.