L'ammiraglio Cavo Dragone nei prossimi giorni in Israele

AGI - L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di stato maggiore della Difesa, nei prossimi giorni sarà in Israele per incontrare il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore della Difesa israeliano insieme ad alcuni omologhi di Paesi alleati. Scopo della visita quello di "acquisire maggiore consapevolezza sulla situazione nella Striscia di Gaza e sul confine nord tra Israele e Libano".

La visita si inquadra in una serie di iniziative poste in essere dall'Italia per favorire una progressiva distensione dell'attuale crisi e prevenire un suo ulteriore allargamento. La Difesa italiana, infatti, è presente nel sud del Libano con circa mille uomini che operano nell'ambito della missione Unifil, per garantire la sicurezza e la stabilità dell'area.