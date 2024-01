Von der Leyen, a marzo presenteremo strategia di difesa Ue

AGI - "L'invasione russa dell'Ucraina è stata anche una sveglia per l'Europa: dobbiamo ripensare la nostra difesa e la base industriale della difesa. E dobbiamo rafforzare la nostra industria non solo per avere maggiore accesso ai sistemi militari ma aumenterà molto anche l'interoperabilità delle forze armate dei diversi Stati dell'Ue". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Stoccolma con i premier di Svezia, Ulf Kristersson; e di Finlandia, Petteri Orpo. "A marzo la Commissione europea presenterà la strategia per l'industria europea della difesa", ha annunciato.

"Stiamo lavorando intensamente con il Governo ungherese per avere una soluzione a ventisette per stanziare i 50 miliardi per l'Ucraina per i prossimi quattro anni. è la nostra priorità principale. Ma ovviamente prepariamo soluzioni alternative se ciò è impossibile ma in generale l'Ue è costruita sul dialogo e sul trovare le soluzioni insieme e con tutti i Stati membri".

Migranti: Von der Leyen, siamo noi a decidere chi entra

"Stiamo lavorando con i Paesi d'origine e di transito per affrontare la migrazione illegale. E voglio essere molto chiara: abbiamo sempre rispettato i nostri obblighi internazionali, l'abbiamo fatta in passato, lo facciamo oggi e lo faremo nel futuro. Ma siamo noi in Europa a decidere chi entra nell'Unione europea e sotto quali circostanze e non i trafficanti e nemmeno gli autocrati" ha aggiunto.

Premier Svezia e Finlandia, ottimo lavoro di "Ursula"

"Rispetto il fatto che solo Ursula (von der Leyen) può rispondere alla domanda sulla potenziale candidatura ma permettetemi di ripetere ciò che ho già detto in passato: abbiamo una buonissima esperienza di collaborazione con Ursula come presidente della Commissione, davvero buona". Lo ha dichiarato il premier svedese, Ulf Kristersson, in conferenza stampa a Stoccola con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier finlandese, Petteri Orpo.

"È molto facile continuare: penso che tu Ursula abbia fatto un ottimo lavoro da leader della Commissione, soprattutto la tua leadership con il Covid e la crisi ucraina è stata molto importante. E spero che nella prossima Commissione questa leadership possa continuare ma questo è nelle tue mani", ha confermato Orpo. I due premier fanno parte entrambi di partiti del Ppe, lo stesso di von der Leyen.