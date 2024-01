Kate ricoverata per un intervento, due settimane in ospedale

AGI - Kate, la principessa del Galles, è stata ricoverata per un intervento chirurgico all'addome. L'operazione è andata bene ma la principessa, moglie dell'erede al trono britannico, rimarrà in ospedale 10/15 giorni e poi dovrà rimanere lontana dagli impegni fino a dopo Pasqua. Lo ha reso noto il portavoce Kensington Palace.

L'intervento è avvenuto "con successo", tiene a far sapere il Palazzo. Secondo il Daily Mail, la causa dell'operazione chirurgica non dovrebbe essere legata a una formazione tumorale, mentre Sky News anticipa che, una volta dimessa dalla London Clinic la principessa trascorrerà la convalescenza nel castello di Windsor, dove del resto adesso risiede con la famiglia. Il Palazzo però adesso chiede riservatezza, anche per non turbare troppo i tre figli - George, Charlotte e Louis - di William e Kate: "La Principessa del Galles apprezza l'interesse che questa nota susciterà. Spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile attorno ai suoi figli; e il suo desiderio che le sue informazioni sanitarie personali rimangano private".

Kensington Palace ha fatto sapere che "fornirà aggiornamenti sui progressi" della paziente solo "quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere".