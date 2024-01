AGI - Un video di pochi secondi è diventato virale sui social, alimentando domande sulle condizioni di Donald Trump: è quello pubblicato dal Daily Mail e che riguarda il rientro del tycoon nell'hotel a Des Moines, Iowa, la notte dopo il trionfale risultato elettorale ai caucus repubblicani. Nelle immagini si vede Trump camminare barcollando e a fatica. "Un conto è la camminata - ha commentato al Daily Mail Stuart Fischer, medico internista a New York - un conto è il bilanciamento.

Former President Donald Trump, leaving Hotel Fort Des Moines, says he will win the Iowa caucus again: “We’ve won it twice as you know; I think we’re going to have a tremendous night."



He lost the 2016 GOP Iowa caucus, taking second to Sen. Ted Cruz.

