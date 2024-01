Arrivato in Egitto aereo con medicine per gli ostaggi di Gaza

AGI - È arrivato in Egitto, ad Al-Arish, un aereo del Qatar che trasporta medicine destinate agli ostaggi israeliani tenuti da Hamas a Gaza insieme ad aiuti per la Striscia. Secondo una fonte israeliana, ci sono farmaci contro l'asma, il diabete, le malattie renali e cardiache.

L'accordo annunciato ieri, che prevede medicine ai sequestrati in cambio di un aumento degli aiuti per la Gaza, "si basa in gran parte sulla parola di Hamas e sul prestigio del Qatar, che si è impegnato a trasferirle agli ostaggi. Senza un monitoraggio medico, sarà difficile sapere se le ricevono effettivamente e la loro salute migliori", ha aggiunto una delle fonti. Un altro aereo del Qatar è atteso nelle prossime ore, riferisce Yedioth Ahronoth.