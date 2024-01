AGI - Il presidente russo Vladimir Putin è convinto che lo stato ucraino rischia di subire un "colpo irreparabile" se continuerà il conflitto, dopo che l'iniziativa sul fronte è ormai "interamente" favorevole alle forze di Mosca. "Non soltanto la loro controffensiva è fallita, ma l'iniziativa è interamente nelle mani delle forze armate russe. Se continua, lo statuto dello Stato di Ucraina potrebbe subire un colpo irreparabile e gravissimo" ha dichiarato Putin durante un incontro trasmesso in televisione.

La Russia, ha inoltre avvertito il leader del Cremlino, non intende ritirarsi dai territori conquistati in Ucraina. "Per quanto riguarda questo processo di negoziazione, si tenta di incoraggiarci ad abbandonare i territori che abbiamo ottenuto nell'ultimo anno e mezzo. Ma questo è impossibile, tutti capiscono che è impossibile". Chi cerca di imporre quella che considera "democrazia" dall'estero alla Russia, non ci riuscirà, ha aggiunto.

Putin, le elezioni americane del 2020 falsificate con il voto postale

Putin ha parlato anche delle ultime presidenziali americane e ritiene che siano state falsificate manomettendo i voti giunti per corrispondenza. "Probabilmente tutto può essere truccato. Proprio come sono state truccate le elezioni precedenti negli Stati Uniti. Attraverso il voto per posta - ha detto, secondo quanto riporta l'agenzia Ria Novosti - Bene, è chiaro cosa sia il voto per posta. Hanno comprato schede elettorali per 10 dollari, le hanno compilate e, senza alcuna supervisione da parte degli osservatori, le hanno gettate nelle cassette della posta e tutto il resto", ha detto Putin in un incontro con i capi dei comuni della Federazione Russa.