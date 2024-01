Cosa significa la vittoria di Trump in Iowa

AGI - Quella di Donald Trump è stata forse la vittoria meno sorprendente nella storia dei caucus dell'Iowa. La valanga di voti conquistata dall'ex presidente nella prima competizione per la nomination repubblicana è perfettamente in linea con quanto previsto da mesi dai sondaggi. Nessuno dei principali rivali di Trump, Nikki Haley e Ron DeSantis, sono emersi come principali sfidanti, quindi il voto contro Trump rimane diviso. Nel frattempo, il suo rivale ideologicamente più simile, Vivek Ramaswamy, ha annunciato che si ritirerà e appoggerà Trump.

La vittoria di Trump in Iowa è stata storicamente massiccia. Ha ottenuto il maggior numero di voti in tutte le 99 contee dell'Iowa tranne una. Un record: nessuno in Iowa si era imposto per più di 12 punti prima: il margine di Trump si avvicina al 30%. Con quasi tutti i voti conteggiati, Trump ha vinto con il 51%, con DeSantis al 21% e Haley al 19%. Un sondaggio tra gli abitanti dell'Iowa aiuta a spiegare perché il tentativo di Trump di ottenere un nuovo mandato ha avuto finora successo.

Secondo l'indagine condotta da Cbs News e riportata dalla Bbc, circa la metà dei partecipanti repubblicani ai caucus si considera parte del movimento "Make America Great Again", il famigerato Maga. Trump ha vinto tra giovani e anziani, uomini e donne. Ha anche conquistato gli elettori evangelici e conservatori di estrema destra che aveva avuto difficoltà a conquistare nel 2016. In genere, i candidati presidenziali sconfitti svaniscono dalla memoria, senza mai riuscire a scrollarsi di dosso la macchia della sconfitta.

Trump, tuttavia, è riuscito a convincere i repubblicani - in Iowa e a livello nazionale - che non ha perso. La grande maggioranza dei partecipanti al caucus in Iowa ha dichiarato alla Cbs di ritenere che Trump fosse il vero vincitore delle elezioni presidenziali del 2020, un numero che aumenta al 90% tra i sostenitori di Trump. La posizione dominante di Trump all'interno del Partito Repubblicano è stata inconfutabile, ma la sua vittoria in Iowa è straordinaria.

Tre anni fa, ha concluso il suo primo mandato presidenziale sotto una nuvola di polemiche, la sua campagna per sfidare la sua sconfitta contro il democratico Joe Biden è culminata nella rivolta del Campidoglio del 6 gennaio. Affronta due processi penali derivanti da quelle azioni. Ora, come vincitore dei caucus dell'Iowa, ha compiuto il primo passo significativo per diventare il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali di novembre. Ma Trump ha ancora del lavoro da fare per diventare il portabandiera repubblicano.

La prossima settimana dovrà affrontare la sfida con Nikki Haley nel New Hampshire, dove i sondaggi mostrano che il suo vantaggio, un tempo dominante, è stato ridotto a una sola cifra. Che la partita in Iowa sarebbe stata di Trump era stato chiaro fin dall'inizio: la domanda era quale candidato avrebbe occupato il secondo posto.

Alla fine è stato DeSantis, ma non si tratta di un gran risultato, data la scarsa distanza da Haley dopo aver investito così tanto tempo e risorse in Iowa. Un risultato che potrebbe rendere la vittoria di Trump ancora più significativa, dal momento che la sua strategia "divide et impera" arriverà a condizionare le primarie. L'unico candidato che si è ritirato, Ramaswamy, allargherà ulteriormente il campo dell'ex presidente, poiché i sondaggi sull'opinione pubblica mostrano che i suoi sostenitori considerano Trump come seconda scelta.

Sebbene abbia raccolto solo l'8% in Iowa, ogni minimo sostegno conta, e l'appoggio di Ramaswamy offrirà a Trump altra benzina per farlo correre nel New Hampshire. Il risultato dell'Iowa consentirà inoltre all'ex presidente di concentrare ulteriormente il suo fuoco sul presidente Biden. Da parte loro, i democratici sembrano accogliere con favore la resa dei conti e l'opportunità di sfruttare quelle che considerano le vulnerabilità di Trump. Una serie di vittorie darà comunque all'ex presidente l'aria di un vincitore. Con l'avvicinarsi delle elezioni generali autunnali, Trump potrebbe rivelarsi un avversario più formidabile di quanto si aspettassero - o sperassero - i democratici.