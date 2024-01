AGI - I giudici europei si sono pronunciati: una donna extracomunitaria potenzialmente vittima di violenza domestica nel suo Paese d'origine può ottenere lo status di rifugiato ed essere protetta nell'Ue.

La decisione della Corte di giustizia, che indubbiamente costituisce un precedente in Europa, è giunta dopo un attento esame della richiesta di protezione internazionale presentata da una donna turca in Bulgaria.

#ECJ: #Violence against women - the Court clarifies the conditions for qualifying for #InternationalProtection https://t.co/ATb3CgbPxg — EU Court of Justice (@EUCourtPress) January 16, 2024

Il caso che ha portato alla pronuncia, presentato ad aprile dell'anno scorso, è nello specifico quella di una cittadina turca, divorziata, di origine curda e di confessione musulmana (sunnita) che - stando alla richiesta presentata - è stata costretta a sposarsi dalla sua famiglia. Dopo esser stata picchiata e minacciata dal marito, la donna, temendo per la propria vita, è fuggita in Bulgaria da dove ha presentato domanda di protezione internazionale adducendo che, se fosse tornata in Turchia, la sua vita sarebbe stata a rischio.

© Science Photo Library / AGF

Violenza donne

"Le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale ai sensi della direttiva 2011/95 e beneficiare dello status di rifugiato qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva - hanno evidenziato i giudici nella pronuncia - e questo avviene quando, nel loro Paese d'origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche".

Secondo la legislazione europea, si può già ottenere lo status di rifugiato se si è perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un particolare gruppo sociale. Inoltre, la Direttiva 2011/95 prevede che alle persone che non hanno i requisiti per ottenere lo status di rifugiato possa essere concessa la protezione sussidiaria se corrono un rischio reale di subire danni gravi nel loro Paese, come la pena di morte, la tortura o trattamenti inumani o degradanti.

Ed è proprio quest'ultima fattispecie che la Corte di Giustizia chiarisce ulteriormente puntualizzando che, se le condizioni per riconoscere lo status di rifugiato non sono soddisfatte, le donne "possono beneficiare dello status di protezione sussidiaria, in particolare se corrono un rischio effettivo di essere uccise o di subire violenze". Con questa decisione, insomma, La Corte giudica che la direttiva deve essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul che vincola l'Unione europea e riconosce la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione.

La violenza di genere contro le donne è riconosciuta come forma di persecuzione dalla Convenzione di Istanbul del 2011, convenzione da cui Ankara si è ritirata nel 2021, suscitando ampie proteste in ragione del preoccupante numero di femminicidi e di violenze contro le donne che si consumano in questo Paese (secondo statistiche del 2023, almeno un femminicidio al giorno e diverse centinaia l'anno). Diversi Paesi europei, proprio alla luce delle dimensioni del problema in molti paesi dell'Asia e dell'Africa hanno già concesso asilo a molte donne e in particolare a quelle provenienti dall'Afghanistan, in seguito alla decisione dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (Euaa) di considerarle a rischio per le severe restrizioni imposte loro dai Talebani.