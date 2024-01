Il poeta dissidente Lev Rubinstein è morto a Mosca travolto da un'auto

AGI - Il poeta russo Lev Rubinstein, un intellettuale dissidente durante il periodo sovietico e molto critico nei confronti dell'attuale Presidente, è morto domenica a 76 anni, pochi giorni dopo essere stato investito a Mosca. Lo ha annunciato la figlia.

"Mio padre, Lev Rubinstein, è morto", ha scritto Maria Rubinstein sul suo blog del Live Journal, citato dai media russi. L'8 gennaio il poeta fu investito da un'auto mentre attraversava una strada della capitale e venne ricoverato in condizioni molto gravi. Secondo il Dipartimento dei Trasporti di Mosca, il proprietario dell'auto era stato coinvolto in 19 violazioni del codice della strada negli ultimi 12 mesi.

“Poet Lev Rubinstein" painting by Semyon Faybisovich from “Moscow Metro named after Lenin" series, USSR, 1987 pic.twitter.com/6qSUYGE2Sm