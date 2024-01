AGI - L'esercito cinese ha promesso di "schiacciare" qualsiasi sforzo a favore dell'indipendenza di Taiwan, alla vigilia delle cruciali elezioni presidenziali sull'isola che, secondo Pechino, fa parte del suo territorio.

"L'Esercito popolare di liberazione cinese mantiene alta la vigilanza in ogni momento e prenderà tutte le misure necessarie per reprimere fermamente i tentativi di 'indipendenza di Taiwan' in qualsiasi forma", ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Zhang Xiaogang, in un comunicato stampa.