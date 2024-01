Nel botta e risposta Haley-DeSantis vince (sempre) Donald Trump

AGI - Un duello televisivo surreale ha animato la serata di milioni di americani che hanno seguito la Cnn e la rivale Fox News. Sulla prima Ron DeSantis e Nikki Haley si sono accusati a vicenda, contestandosi i risultati personali, nel corso di un dibattito acceso ma non travolgente, soprattutto per il calibro dei due candidati, staccati da Donald Trump.

E proprio il tycoon è stato, invece, il protagonista di un "uno contro tutti" sulla Fox News, che in realtà ha avuto toni da salotto, con i conduttori che hanno fatto domande morbide e la platea di fans che, a ogni domanda, ha ricordato a Trump quanto lo amasse. Da una parte le scintille tra due candidati molto tesi, ma rimasti a lungo su toni civili, dall'altra le risate di un uomo da solo che si sentiva a suo agio.

Haley vs DeSantis

DeSantis ha accusato Haley di essere una "politica ipocrita", Haley ha risposto ricordando le bugie del suo avversario. "Come puoi pensare di gestire un Paese - lo ha attaccato - se non sei in grado di gestire una campagna?", riferimento ai vari siluramenti dei membri della sua campagna e ai problemi di spesa. In contemporanea, invece, sull'altro canale Trump scherzava e strappava risate alla platea, e rilanciava i temi della sua campagna, magnificando i suoi "risultati ottenuti".

DeSantis ha però detto qualcosa che non aveva pronunciato prima: "Il numero di persone che saranno amnistiate quando sarò presidente è zero". Un riferimento agli insurrezionisti del 6 gennaio 2021, che assaltarono il Congresso. Sull'altro canale Trump ha risposto a chi lo ha accusato di aver aumentato il debito, dicendo: "Non avevo scelta che iniettare soldi nel Paese per mantenere l'economia a galla". Il tycoon ha rassicurato gli elettori che non fara' il dittatore, come aveva ventilato in una delle ultime interviste su Fox. Una elettrice ha chiesto a Trump come affrontera' il tema delle 'città santuario' che ospitano i clandestini, e lui ha risposto: "Metteremo fine a questo".

Non farò il dittatore, faremo il lavoro che abbiamo fatto in passato e con successo"

Il tycoon ha poi ricordato come il sindaco di New York Eric Adams abbia criticato Joe Biden. Poi, alla domanda di quante "vendette" pensi di mettere in pratica, se dovesse tornare alla Casa Bianca, Trump ha cercato anche qui di essere più moderato e ha detto: "Molta gente dice che non sarebbe male, ma non avrò tempo per le punizioni" dei suoi avversari.

Gli applausi hanno accompagnato ogni sua dichiarazione. I sondaggi ci diranno quanto le due dirette televisive hanno influito, ma alla fine, come avvenuto in passato, Trump è risultato il vero vincitore. E, stavolta, giocando in casa.