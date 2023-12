AGI - Il sindaco di New York Eric Adams ha fatto una gaffe sugli attacchi dell'11 settembre 2001, affermando che "tutto" può accadere nella "più grande città del mondo", compreso un "aereo che si schianta sul (World) Trade Center".

"New York. È un luogo in cui ci si sveglia ogni giorno e si sperimenta di tutto: tra un aereo che si schianta sulle torri del World Trade Center e qualcuno che festeggia l'apertura di una nuova attività", ha detto Adams durante un'intervista domenicale alla televisione locale PIX11, che gli ha chiesto di riassumere l'anno.

"È una città molto, molto complicata ed è per questo che è la migliore città del pianeta", ha aggiunto.

Gli attacchi jihadisti dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti (2.977 morti in totale) misero in ginocchio New York, dopo che le due torri del World Trade Center di Manhattan furono distrutte da due aerei pilotati da Al-Qaeda. Un lontano predecessore di Adams, Rudy Giuliani, ha guidato la città di New York all'epoca e ha contribuito a risollevarla.

Eric Adams, in carica dal 1° gennaio 2022, è un duro ex capitano di polizia appartenente all'ala destra del Partito Democratico e il secondo sindaco afroamericano nella storia di New York.

Sta affrontando una serie di crisi che stanno minando la sua popolarità: è oggetto di una causa civile per le accuse di violenza sessuale subite quando era un agente di polizia nel 1993, ed è coinvolto in un'indagine della polizia federale, l'FBI, sul finanziamento della sua campagna elettorale.

Infine, a 63 anni, Eric Adams è ai ferri corti con il governo federale di Washington per l'afflusso di migranti e richiedenti asilo a New York negli ultimi 18 mesi, che secondo lui minaccia di "distruggere" questa città mondiale storicamente costruita su ondate successive di immigrazione.

"Il punto debole (del 2023) sono chiaramente i 150.000 migranti e richiedenti asilo che rappresentano un ostacolo sulla strada della ripresa della città", ha accusato il sindaco a PIX11.