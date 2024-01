AGI - Anche un passaporto può fare la differenza specie se, come quello italiano, permette di entrare (senza visto) in ben 194 Paesi del mondo.

E in campo di passaporti, a sorpresa, proprio il nostro Paese 'svetta' nella classifica di Henley & Partners, nota società di consulenza sulla cittadinanza e la residenza globale basata a Londra e con oltre 25 uffici nel mondo. L'autorevole Henley Passport Index ogni anno, basandosi su dati verificabili dell'International Air Transport Association (Iata), 'pesa' i passaporti in base al numero di destinazioni raggiungibili senza visto dai titolari, evitando quindi burocrazia e attese per il via libera. La società quindi calcola un indici indice e stila in base al valore raggiunto da quello una classifica dei "passaporti più potenti del mondo".

"Quest'anno - ha annunciato oggi Henley & Partners - ben sei Paesi, un numero senza precedenti, si sono aggiudicati il primo posto per la 'forza' del loro passaporto". E l'Italia, con il suo, entra nel palmarès 2024 dopo aver ricoperto la settima posizione della classifica l'anno scorso, con 'sole' 189 destinazioni raggiungibili senza visto (a pari merito con Finlandia e Lussemburgo).

An unprecedented six countries share the top spot with visa-free access to a record-breaking number of destinations on the 2024 Henley Passport Index.



Discover more about our Passport Index here: https://t.co/6zuQhdfcU3#passportindex #henleypassportindex #henleyandpartners — Henley & Partners (@HenleyPartners) January 10, 2024

L'indice, precisa ancora la società, "si basa su dati esclusivi dell'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo, il più grande e accurato database di informazioni di viaggio, ed è stato migliorato dal team di ricerca di Henley & Partners". I risultati della ricerca con le classifiche e gli approfondimenti del caso sono disponibili nel Global Mobility Report 2024.

In generale, il rapporto mette in evidenza che, anche quest'anno, i passaporti europei sono generalmente 'forti' (o tra i più forti del mondo). La prima posizione, in particolare, è condivisa a pari merito da Germania, Francia, Giappone, Singapore e Spagna. Da notare che in altri paesi, come Francia e Giappone, la notizia normalmente è seguita da grande clamore: il primo canale della televisione d'Oltralpe, Tf1, ieri sera ha addirittura 'incoronato' la Francia campionessa per la forza del suo passaporto nel mondo.