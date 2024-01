Biden può battere Trump sulla difesa della democrazia americana?

AGI - Joe Biden, in campagna elettorale contro Donald Trump, finora non è riuscito a convincere gli elettori che l'economia della prima potenza mondiale sta migliorando: può il presidente battere il suo rivale scommettendo sulla difesa della democrazia americana?

Nonostante i dati sull'occupazione migliori del previsto, l'inflazione ai minimi dall'inizio del 2021 e un'uscita di successo dalla pandemia di Covid, Joe Biden soffre di uno degli indici di gradimento più bassi per un presidente degli Stati Uniti a meno di un anno dalle elezioni: secondo i sondaggi, è testa a testa, o anche leggermente indietro, rispetto al suo probabilissimo concorrente a novembre, Donald Trump.

Il presidente ha riconosciuto in una dichiarazione che i prezzi rimangono "ancora troppo alti per troppi americani" e, soprattutto, molti elettori, compresi quelli del suo stesso partito, lo trovano troppo vecchio a 81 anni per un secondo mandato che si estenderebbe fino al 20 gennaio 2029.

© ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Joe Biden

Altri punti deboli per Joe Biden: l'immigrazione al confine con il Messico, il sostegno alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza che divide il suo partito, il Congresso che sta bloccando la sua richiesta di fondi aggiuntivi per l'Ucraina o la perdita di sostegno di alcuni giovani elettori, afroamericani, ispanici, persino arabo-musulmani, che lo avevano portato alla vittoria nel novembre 2020.

E dal momento che il presidente si rifiuta di parlare dei molteplici guai legali del suo predecessore – quattro accuse penali e il rischio di carcere – si sta privando di 'un'arma carica' contro il miliardario repubblicano.

"Se le elezioni si tenessero domani, il presidente Biden perderebbe", ha detto all'AFP William Galston, esperto della Brookings Institution. Tanto più che, per questo analista, il campo presidenziale "non sta andando abbastanza forte" per martellare le buone notizie economiche negli Stati Uniti, mentre le classi medie e lavoratrici delle megalopoli continuano a soffrire per i prezzi molto alti di cibo, case ed energia.

Biden accelera

Così l'ottuagenario accelera e insiste sui pericoli che il suo rivale di 77 anni rappresenterebbe per la "democrazia" americana, dopo che alcuni nel suo campo hanno giudicato che la sua campagna elettorale stava iniziando troppo lentamente.

In un discorso tenuto venerdì in Pennsylvania, vicino a un sito storico della Rivoluzione americana della fine del XVIII secolo, l'inquilino della Casa Bianca ha paragonato il "linguaggio" di Donald Trump a quello della "Germania nazista", accusandolo di essere "disposto a sacrificare la nostra democrazia per ottenere il potere" il prossimo novembre.

© © IPA





Denunciando le azioni del tribuno repubblicano durante la storica insurrezione dei suoi sostenitori il 6 gennaio 2021 contro il Campidoglio, Joe Biden ha messo in guardia dalla minaccia "estrema" alle istituzioni democratiche americane in caso di ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio 2025.

Ha anche stimato che tre anni fa "abbiamo quasi perso l'America", la prima potenza mondiale, dove "la democrazia è la causa sacra" per circa 250 anni. Per uscire dalla routine, consiglia Galston, Biden dovrà condurre "una forte campagna" viaggiando negli stati chiave e partecipando a dibattiti televisivi per dimostrare agli elettori che non è né "viziato né senile".

"Il team della campagna elettorale del presidente Biden spera che la situazione internazionale e l'economia cooperino", o rischia una "dolorosa lotta per le elezioni", avverte l'esperto. "La democrazia è davvero (una questione) di voto", concorda William Howell, professore di scienze politiche all'Università di Chicago. Tuttavia, ha detto all'AFP, "la maggior parte delle elezioni non sono decise su questo tipo di questione, ma piuttosto sull'economia e sull'indice di popolarità del presidente uscente".