Tre giornalisti uccisi in un attacco israeliano a Gaza 

AGI - Sono tre i giornalisti rimasti uccisi nella Striscia di Gaza stamattina per un attacco israeliano. Lo ha riferito il governo di Hamas. Tra loro,

Hamza Wael Dahdouh è uno dei figli del capo di Al Jazeera nella Striscia, Wael al Dahdouh, che ha già perso gran parte della sua famiglia nei bombardamenti.

Hamza Wael Dahdouh e Moustafa Thuraya sono morti quando si spostavano in macchina per coprire un servizio giornalistico a Rafah, mentre un fotoreporter, Ali Salem Abu Ajwa, è morto in un attacco aereo sulla città di Gaza.

Il governo di Hamas nella Striscia ha diramato un comunicato in cui sollecita "i sindacati della stampa e dei media, gli enti legali e le organizzazioni per i diritti umani a condannare questo crimine e a denunciare la sua reiterazione da parte dell'occupante".

Secondo Hamas, Israele ha ucciso di proposito i giornalisti per "terrorizzare" i colleghi affinché smettano di fornire notizie da Gaza.