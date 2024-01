Golden Globe. 'Barbenheimer' in pole, Garrone spera

AGI - Tutto pronto per i Golden Globe 2024: Artisti, film e serie tv si contenderanno le ambite statuette oggi domenica 7 gennaio - quando però in Italia saranno le due del mattino di lunedì 8 - dal palco del Beverly Hilton Hotel, in California. "Barbie" e "Oppenheimer", la coppia di film che ha dominato il botteghino e generato innumerevoli meme virali la scorsa estate, sono i favoriti per aggiudicarsi i premi cinematografici più importanti del nuovo gala.

Soprannominati "Barbenheimer" per essere usciti nello stesso fine settimana, i due film che hanno incassato complessivamente 2,4 miliardi di dollari vantano 17 nomination. Ai Golden Globe corre anche Matteo Garrone. Per 'Io Capitano', Leone d'Argento a Venezia, candidato dell'Italia agli Oscar ed entrato nella shortlist per il miglior film internazionale, sarà il primo banco di prova. Il film arriva ai Golden Globe con una nomination tra i sei migliori non in inglese.

© DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Matteo Garrone (Afp)

'Barbie' di Greta Gerwig, che ha trasformato la nostalgia per l'amata bambola in una satira tagliente sulla misoginia e l'emancipazione femminile, è in testa con nove nomination. La pellicola è destinata a vincere i premi per il miglior film commedia e la migliore sceneggiatura, e vanta tre dei sei candidati per la migliore canzone.

Essendo il film che ha incassato di più nell'anno, è probabile che si aggiudichi anche un nuovo trofeo per il successo al botteghino. 'Oppenheimer' di Christopher Nolan - che racconta la storia dell'inventore della bomba atomica - ha da parte sua otto nomination. Favorito per la vittoria come miglior film drammatico, miglior regia e miglior colonna sonora, 'Oppenheimer' è incentrato sulla rivalità tra un brillante scienziato e un potente uomo politico, interpretati rispettivamente da Cillian Murphy e Robert Downey Jr. Sono forti contendenti per il miglior attore drammatico protagonista e per il miglior attore non protagonista.