Golden Globes, Barbie e Oppenheimer pronti a sbancare

AGI - "Barbie" e "Oppenheimer" - l'improbabile coppia di film che ha dominato il botteghino e generato innumerevoli meme su Internet quest'estate - dovrebbero guidare i Golden Globe appena rinnovati quando le nomination verranno svelati lunedì.

Soprannominati collettivamente "Barbenheimer" perché la loro uscita nelle sale è avvenuta nello stesso giorno, entrambi i film probabilmente otterranno un punteggio elevato tra gli elettori dei Globes, che danno il via alla stagione dei premi cinematografici di Hollywood. "Barbie" - una vivida satira femminista sulla linea vincente delle bambole di plastica - è stato il film di maggior incasso del 2023, guadagnando più di 1,4 miliardi di dollari a livello globale.

Si prevede che otterrà riconoscimenti per le sue star Margot Robbie e Ryan Gosling, così come per la sceneggiatrice e regista Greta Gerwig. "Oppenheimer", il film drammatico di Christopher Nolan sull'inventore della bomba nucleare, adorato dalla critica, ha incassato l'incredibile cifra di 950 milioni di dollari al botteghino mondiale.

© Melinda Sue Gordon/Universal Pictures / AGF

Matt Damon è Leslie Groves e Cillian Murphy è Oppenheimer nel film di Nolan





Dovrebbe raccogliere nomination per i membri del cast, tra cui Cillian Murphy e Robert Downey Jr, così come per il suo regista. Gli organizzatori dei Globes sperano che il clamore duraturo e l'attenzione che circonda "Barbenheimer", così come altri film popolari e acclamati come "Killers of the Flower Moon" e "Poor Things", possano spostare l'attenzione lontano dalla recente notorietà del gala. I Golden Globe hanno resistito per alcuni anni difficili, dopo che una denuncia del Los Angeles Times nel 2021 ha mostrato che l'organo votante dei premi - la Hollywood Foreign Press Association - non aveva membri neri.

Quella rivelazione ha innescato la messa in onda di un'ampia gamma di altre critiche a lungo latenti nei confronti dell'HFPA, comprese le accuse di dilettantismo e corruzione. All'inizio di quest'anno, i beni e i marchi dei premi sono stati acquistati e revisionati da un gruppo di investitori privati, tra cui il miliardario statunitense Todd Boehly, e l'HFPA è stato sciolto. Agli ex membri dell'HFPA con sede a Hollywood è stato vietato di accettare regali e ora riceveranno uno stipendio per votare per i loro film e programmi preferiti, mentre più di 200 elettori non membri (e non retribuiti) da tutto il mondo sono stati aggiunti.