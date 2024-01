Bambina palestinese di tre anni uccisa "accidentalmente" a un posto di blocco

AGI - È stato uccisa "accidentalmente" dagli agenti israeliani una bimba palestinese di tre anni nel corso del fallito attentato a un checkpoint di Gerusalemme Est, dove un uomo alla guida di un'auto ha tentato di travolgere i poliziotti.

Secondo una ricostruzione della polizia israeliana diffusa in un secondo momento, e riportata da The Times of Israel, a bordo dell'auto viaggiavano un uomo e una donna che hanno accelerato al checkpoint ferendo lievemente un agente mentre i colleghi di quest'ultimo hanno aperto il fuoco uccidendo i due occupanti.

Una bambina palestinese che sedeva in un altro veicolo è stata colpita per sbaglio ed è morta poco dopo sul posto per ferite d'arma da fuoco, secondo quanto riferiscono le fonti di polizia.