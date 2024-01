Scontro tra convogli della metro a New York, 8 feriti

AGI - Scontro tra due convogli lungo i binari della metropolitana di New York. Il bilancio è di otto feriti. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'altezza della stazione west sulla 96esima strada, nell'Upper West Side di Manhattan. Uno dei convogli è deragliato. Le persone ferite non sono in pericolo di vita, ma sono state portate ugualmente in ospedale. Le linee 1, 2 e 3, molto frequentate anche dai turisti, sono temporaneamente sospese.