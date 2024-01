Israele colpisce la sede di Hamas a Beirut

AGI - Un drone israeliano ha colpito un ufficio di Hamas nella periferia sud di Beirut uccidendo quattro persone, tra cui un alto funzionario di Hamas, il vice capo del cosiddetto Politburo dell'ala politica dell'organizzazione palestinese, Saleh al-Arouri. Lo hanno confermato gli Hezbollah a L'Orient-Le Jour. In precedenza la Reuters, citando due fonti della sicurezza, aveva riferito di una epslosione avvenuta a Dahieh, il sobborgo a sud di Beirut e roccaforte di Hezbollah.

Haniyeh, "aperto" ad un unico governo per Gaza e la Cisgiordania

Il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, ha detto di essere aperto a un'unica amministrazione palestinese per governare Gaza (a oggi amministrata da Hamas) e la Cisgiordania. "Abbiamo ricevuto numerose proposte riguardanti la situazione interna (palestinese) e siamo aperti all'idea di un governo nazionale per la Cisgiordania e Gaza", ha detto Haniyeh in un discorso televisivo.

Raid sulla sede della Mezzaluna Rossa a Khan Younis, 5 morti

La Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato che un raid israeliano ha colpito la sua sede a Khan Younis, nella Striscia di Gaza, uccidendo cinque persone e ferendone altre tre. Lo riporta la stessa Mezzaluna Rossa su X, specificando che si tratta del secondo attacco in un giorno. Khan Younis, che è diventato un centro delle operazioni militari israeliane, è stato sotto bombardamenti ininterrotti di artiglieria nelle ultime due ore

L'esercito israeliano trova missili in abitazioni nel centro della Striscia

Le truppe israeliane hanno scoperto missili e altre armamenti in alcune abitazioni di Al-Bureij, nell'area centrale della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'Idf. Nell'abitazione di una famiglia palestinese, uomini della 188esima brigata hanno trovato un deposito di missili e in un'altra casa i soldati della brigata di fanteria del Golan hanno individuato decine di mortai, razzi a corta gittata e armamenti vari. I missili sono stati distrutti e le armi sequestrate.