La missione dell'Onu in Mali è finita

AGI - Dopo dieci anni di presenza in Mali, la missione delle Nazioni Unite (Minusma) ha "completato il suo ritiro". Lo ha annunciato il segretario generale, Antonio Guterres, elogiando il "ruolo chiave" che il contingente ha svolto nel Paese. La Minusma "ha completato il suo ritiro dal Paese entro il 31 dicembre" 2023, come concordato con i militari al potere in Mali, si legge in un comunicato.

Guterres ha sottolineato l'importanza della presenza della Minusma "nel garantire il rispetto del cessate il fuoco previsto dall'accordo di pace e riconciliazione del 2015 (tra Bamako e i gruppi ribelli del nord) e per la transizione di pace" nel Paese, dove i militari hanno preso il potere con la forza nel 2020.

As @UN_MINUSMA closes today, I thank the thousands of peacekeepers who have served over the past 10 years as well as our partners, Member States, troop-& police contributing countries. I also pay tribute to the 310 peacekeepers who lost their lives #ServingForPeace in #Mali . pic.twitter.com/U4SeozlHtu