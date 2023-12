Raid ucraino su Belgorod, le vittime salgono a 22

AGI - È salito a 22 il numero delle vittime del bombardamento di Belgorod da parte delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il governatore locale, Vyacheslav Gladkov sul suo canale Telegram. "Con nostro grande rammarico, con nostro grande dolore, il bilancio delle vittime è aumentato dopo il bombardamento di Belgorod di ieri, sono 22. Una delle vittime è morta durante la notte in ospedale", ha scritto, esprimendo le condoglianze alle famiglie delle vittime. Dei 109 feriti nel raid di ieri, 25 rimangono in gravi condizioni.

Tre dei morti sono bambini e altri 17 sono tra i 109 feriti. Trenta dei feriti sono in gravi condizioni, altri 63 ricoverati non in pericolo di vita e 17 sono stati dimessi dopo cure ambulatoriali. Gladkov su Telegram ha specificato ancora che nel raid ucraino sono stati danneggiati 30 condomini, 344 appartamenti, 3 case private, e diverse strutture pubbliche, tra cui una scuola, un liceo e un asilo.

La risposta russa non si è fatta attendere e nella notte scorsa le forze di Mosca hanno lanciato in poche ore due attacchi con droni di fabbricazione iraniana "Shaeed" contro la città ucraina di Kharkiv, causando il ferimento di 26 persone, tra le quali due minori, e danneggiando diverse infrastrutture civili.

Lo riporta il sito ucraino Kiyv Independent, che cita un posto su Telegram del sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov. "Sono stati colpiti diversi edifici residenziali nel centro della città. Ci sono degli incendi. Tutti i servizi competenti sono già sul posto", ha dichiarato Terekhov, secondo cui sono state distrutte le reti di approvvigionamento idrico della città, e danneggiati un gasdotto, un asilo e un ospedale, oltre a 13 condomini residenziali.

Lavrov: "Con gli Usa le relazioni sono deteriorate fino al limite"

La disponibilità della Russia a ripristinare un dialogo completo con gli Stati Uniti non dovrebbe essere data per scontata, ha affermato il ministro degli Esteri di Mosca, Serghei Lavrov, in un'intervista a Ria Novosti.

"La nostra disponibilità a ripristinare un dialogo completo con gli Stati Uniti non dovrebbe essere data per scontata", ha affermato Lavrov. Secondo il capo della diplomazia di Mosca, "le relazioni russo-americane si sono deteriorate fino al limite per colpa di Washington, che ha formalizzato dottrinalmente il compito di infliggere una sconfitta strategica alla Russia", ha aggiunto Lavrov.