Mosca minaccia l'Ucraina per il raid a Belgorod

AGI - La Russia ha convocato una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, accusando l'Ucraina di aver preso di mira obiettivi civili in un attacco con missili e razzi sulla città di Belgorod, in cui sono rimaste uccise almeno 14 persone. Si è trattato di un attentato, ha detto Mosca, che "non resterà impunito". L'attacco è avvenuto il giorno dopo che l'Ucraina aveva subito una raffica di attacchi missilistici russi su diverse città costati la vita a 39 persone.

Belgorod si trova a circa 30 chilometri dal confine con l'Ucraina ed è stata ripetutamente colpita da quelli che Mosca definisce bombardamenti indiscriminati da parte delle forze di Kiev. Filmati non verificati mostrano detriti sparsi lungo la strada e fumo proveniente da auto bruciate nel centro della città.

L'attacco, nel quale sono stati utilizzati due missili Vilkha e razzi di fabbricazione ceca, è uno dei più sanguinosi sul suolo russo da quando Mosca ha lanciato l'offensiva contro l'Ucraina nel febbraio 2022. Il ministero degli Esteri russo, che si è ripetutamente scagliato contro le consegne di armi occidentali all'Ucraina, ha accusato Stati Uniti e Gran Bretagna di "incitare il regime di Kiev a commettere azioni terroristiche". In Ucraina, i soccorsi hanno continuato a cercare tra le macerie di scuole, un ospedale, centri commerciali e condomini colpiti dal bombardamento russo di ieri condotto con 158 missili e droni.