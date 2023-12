Dal 1 gennaio nel mondo ci saranno più di 8 miliardi di abitanti

AGI - L'1 gennaio del 2024 non sarà solo l'inizio del nuovo anno ma anche un giorno storico: quello in cui la popolazione mondiale avrà superato ufficialmente la cifra di otto miliardi. Secondo le previsioni stilate dal Census Bureau degli Stati Uniti, il servizio nazionale di censimento che calcola l'incremento demografico dall'1 gennaio di un anno a quello dell'anno successivo, la popolazione globale sarà aumentata nel 2023 di 75 milioni, una cifra che garantisce il superamento degli otto miliardi di persone.

Il Census aveva già annunciato questo traguardo nelle scorse settimane, sulla base delle proiezioni statistiche, ma da Capodanno sarà ufficiale: nel mondo ci saranno circa 8,06 miliardi di persone. Nel 2010 la popolazione era di 6 miliardi e 940 milioni. In appena tredici anni c'è stato un aumento di oltre un miliardo.

Negli Stati Uniti il 2023 porterà in tutto 1,7 milioni di persone in più per un totale di 335,8 milioni. Nel nuovo anno, in Usa, ci sarà una nascita ogni nove secondi e un decesso ogni nove secondi e mezzo. Nonostante questi dati demografici, secondo William Frey, uno studioso che fa parte del Brookings Institution, quello attuale potrebbe essere il decennio americano con la crescita più lenta, in media meno del 4 per cento. Il decennio più lento finora era stato quello seguito alla Grande depressione del '29, con un tasso di crescita del 7,3 per cento.