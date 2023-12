Razzi ucraini su Belgorod uccidono una persona. Mosca abbatte 32 droni

AGI - Continua l'offensiva dell'ucraina contro la Russia. I missili hanno colpito un edificio residenziale nella città di Belgorod causando un morto. Di contro le autorità russe fanno sapere di aver intercettato e distrutto 32 droni nella notte, nelle regioni di confine di Bryansk e Kursk e anche a Oryol e nella regione di Mosca.

L'attacco a Belgorod, che si trova vicino al confine, ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro, ha dichiarato il governatore regionale di Belgorod Vyacheslav Gladkov, aggiungendo che il sistema di approvvigionamento idrico della città è stato danneggiato nell'attacco. Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto un totale di 13 missili sulla regione, che confina con l'Ucraina.

Il governatore di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito di aver distrutto un "velivolo di tipo drone" sopra il capoluogo regionale.

La città di Belgorod si trova a 80 chilometri (50 miglia) a nord della città ucraina di Kharkiv, che è stata pesantemente colpita dalle forze russe venerdì mattina, secondo le autorità ucraine.

Almeno 30 persone sono state uccise e più di 160 ferite in Ucraina venerdì in una serie di attacchi russi in tutto il Paese, secondo Kyiv.