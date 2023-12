Onde gigantesche si abbattono sulle coste della California

AGI - Onde anche di sei metri stanno flagellando da ore la costa della California, provocando allagamenti e distruzione di strutture balneari. La tempesta ha messo in fuga molte persone che si godevano gli ultimi giorni dell'anno con passeggiate lungo le spiagge.

Attese in giornata onde anche alte dodici metri nella baia di San Francisco. Le prime anomalie si sono registrate ieri lungo Ventura Beach, una delle mete più popolate in questi giorni, tra Los Angeles e Santa Barbara.

Beach goers in Ventura, California, were slammed by a rogue wave on Thursday after it crashed over a parking lot sea wall. The wave was so large that it swept up a truck and numerous people, sending at least eight to local hospitals. https://t.co/E7p4bTWZJW pic.twitter.com/N4ZbljO740