Esplosioni a Kiev, allarme aereo in tutta l''Ucraina

AGI - Esplosioni sono state avvertite nella capitale ucraina. Lo ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, dopo che alcuni attacchi hanno preso di mira diverse città dell'Ucraina, facendo scattare l'allarme aereo nazionale. Mezza dozzina di città sono state colpite dagli attacchi russi, tra cui Kharkiv (Nord-Est), Leopoli (Ovest) e Odessa (Sud), hanno dichiarato le autorità, e un allarme aereo nazionale è stato attivato intorno alle cinque del mattino. I cittadini sono stati esortati a rimanere nei rifugi.

"Kharkiv è sotto un massiccio lancio di razzi. In città ci sono state almeno sei esplosioni", riferisce su Telegram il sindaco di Kharkiv, secondo quanto riporta RBC-Ucraina. In precedenza, l'aeronautica militare dell'Ucraina aveva avvertito del passaggio di missili in direzione di Kharkiv. Il primo bilancio degli attacchi è di un morto e 15 feriti.

Kiev chiede "piu' aiuti" dopo gli attacchi russi

Gli attacchi mostrano che l'Ucraina ha bisogno di più aiuti da parte dei partner occidentali, ha detto il capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak. "Facciamo tutto il possibile per rafforzare il nostro scudo antiaereo. Ma il mondo deve vedere che abbiamo bsogno di più aiuti e mezzi per fermare questo terrore", ha scritto su Telegram.