Francia, gli abusi su un cuoco costano il posto allo chef stellato

AGI - Un brutale rito di iniziazione è costato il posto allo chef di un ristorante stellato di Biarritz, costretto a dimettersi per abusi e violenze su un sottoposto.

La procura di Bayonne ha aperto un'indagine per violenza sessuale contro Aurelien Largeau, 31 anni, che ha negato ogni addebito. Lo chef, che vanta una stella Michelin e ha gestito il ristorante del prestigioso Hotel du Palais a Biarritz, aveva condiviso un video che mostrava un rituale di iniziazione nella cucina dell'hotel.

Un cuoco è stato legato nudo a una sedia per ore con una mela in bocca e una carota nell'ano davanti a tutta la brigata di cucina che guardavano, compreso Largeau che in una intrevista alla radio France Bleu Pays Basque ha negato "conforza" le accuse che ha definito "diffamatorie e false".

"Questo incidente non riflette i valori che difendiamo", ha detto un portavoce dell'Hyatt, la catena di cui fa parte l'hotel. "Abbiamo intrapreso un'indagine e preso le decisioni appropriate", ha detto "La sicurezza, la salute e il benessere dei nostri colleghi, clienti e partner sono per noi priorità assolute".

L'Hotel du Palais è un cinque stelle sul lungomare di Biarritz, con un prezzo medio per notte di oltre 400 euro.

Il nonnismo è vietato dalla legge francese, ma diverse relazioni dicono che la pratica è ancora comune nei ristoranti francesi. A volte viene difeso come prova per verificare se il personale junior è in grado di gestire le pressioni del lavoro. Negli ultimi anni numerosi professionisti hanno avviato campagne contro la violenza nelle cucine, tra cui una chiamata "Hands off my Kitchen Hand" e un'altra "Respect your Kitchen".