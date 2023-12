Il tesoro nel Mar dei Caraibi, la Colombia porterà alla luce un carico da oltre 20 miliardi di dollari

AGI - Le autorità colombiane sono impegnate nel recupero di un tesoro del valore stimato di 20 miliardi di dollari, contenuto in un relitto vecchio di 315 anni in fondo al Mar dei Caraibi. L'operazione, che si preannuncia come particolarmente complessa, si svolgerà nelle profondità dell'Oceano Atlantico, di fronte alla costa caraibica, dove il galeone San Josè affondò nel lontano 1708.

Il relitto in questione era stato localizzato nel 2015, ma la sua posizione esatta non era mai stata resa nota per evitare un furto eccellente. Secondo l'emittente americana Cbs, al momento del naufragio il San Josè trasportava 11 milioni di monete d'oro e d'argento, degli smeraldi e un'importante quantità di merci pregiate provenienti dalle colonie spagnole.

Si tratterebbe di un carico di quasi 200 tonnellate, che potrebbe valere 20 miliardi di dollari. Nel XVIII secolo, la Colombia era una colonia spagnola e la città di Cartagena era allora un punto di passaggio obbligato per l'oro e le ricchezze del continente in viaggio sulla rotta verso l'Europa. La San Josè affondò durante una battaglia navale con gli inglesi.

"Questo è un relitto archeologico, non un tesoro. Questa è un'opportunità per noi di diventare un Paese all'avanguardia nella ricerca archeologica subacquea", ha dichiarato il ministro della Cultura colombiano, Juan David Correa, secondo il quale rintracciare le ricchezze di San Josè ha solo un'importanza archeologica.

Tuttavia, questa ricerca è al centro di numerosi imbrogli e contenziosi. Inizialmente altri Paesi, tra cui la Spagna, proprietaria originaria della nave, ma anche un gruppo indigeno della Bolivia, i Qhara Qhara, hanno rivendicato il possesso del carico del galeone.

Nel 2018, il governo colombiano ha dovuto abbandonare il suo primo tentativo di recuperarlo a causa delle pressioni legali di una società privata che rivendicava i diritti sul relitto in base ad un accordo stipulato con le autorità locali negli anni '80. Inoltre, si è anche posta la questione morale di operare in un luogo dove morirono centinaia di persone, considerato un 'cimitero' di guerra.